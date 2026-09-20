Rusya: Ukrayna'da lojistik merkez, depo ve gemi vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezi ile depo ve gemi vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kiev bölgesinde İHA parçalarının korunduğu 'Fire Point' fabrikasına ait deponun yanı sıra Odessa bölgesinde, askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ve Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan gemi vuruldu" ifadesi yer aldı.