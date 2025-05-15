Rusya: Ülkeden ayrılan şirketlerden geri dönüş başvurusu yok

Çekuşov, Soçi şehrinde düzenlenen Mallpic adlı fuarda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus pazarını şoklara karşı korumaları gerektiğini anlatan Çekuşov, "Yabancı şirketlerin Rusya'ya aniden dönmesi veya pazarımızdan yine hemen ayrılmaları gibi durumlarda tüketicilerin etkilenmemesi gerekiyor." dedi.

"Başvuran bir marka veya şirket henüz yok"

Roman Çekuşov, şirketlerin, Rus pazarına dönmek için kendilerinin girişimde bulunması gerektiğine işaret ederek, "Bildiğim kadarıyla dönmek için başvuran bir marka veya şirket henüz yok." diye konuştu.

Çok sayıda Batılı şirket, Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan ayrılmış veya faaliyetlerini küçültmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rus şirketlerinin yeni yaptırımlara hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Batılı şirketlerin, Rusya'ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak." ifadesini kullanmıştı.