Rusya Ulusal Varlık Fonu'nun varlıkları yükseldi

Rusya Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına, Ulusal Varlık Fonu'nun (NWF) varlıkları 1 Kasım itibariyle 145,2 milyar dolara, 2023 yılı için öngörülen GSYH'nın yüzde 9'una ulaştı.

NWF'nin varlıkları 1 Ekim'de 140,1 milyar dolar seviyesindeydi.

NWF, petrol ve gaz ihracatından elde edilen karlardan oluşturulan bir "zor zaman" fonu.

Fon'un likit varlıkları bir ay öncesine göre hafif bir düşüşle 74,4 milyar dolar ya da öngörülen GSYH'nin yüzde 4,6'sı seviyesinde oluştu.