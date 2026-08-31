Rusya ve ABD'den finans alanında işbirliğini görüşmesi
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, G20 toplantısı kapsamında bir araya gelerek iki ülke arasındaki finansal iş birliğini görüştü.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Anton Siluanov ile Scott Bessent'in ABD'nin Asheville şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Rusya ile ABD arasında finans alanındaki ve G20 çerçevesindeki işbirliği konuları görüşüldü." ifadesine yer verildi.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Asheville'de gerçekleştiriliyor.
ABD, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.