Rusya ve Hindistan'dan ortak ödeme sistemi

Hindistan ve Rusya, Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara geçici bir çözüm olarak birbirlerinin ödeme sistemlerini entegre etme olasılığını araştırdığına dair haberler ortaya çıktı.

The Economic Times of India'nın haberine göre, iki ülke, son üst düzey İç Hükümet Komisyonu toplantısında kendi ülkelerinin ilgili ödeme sistemlerinin entegrasyonunu tartıştı ve araştırmayı kabul etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ve Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'un eş başkanlık ettiği toplantıda temsilciler, Hindistan'ın Birleşik Ödemeler Arayüzünün (UPI) Rusya Bankası'nın Daha Hızlı Ödeme Sistemi (FPS) ile entegrasyonunu araştırmayı da kabul ettiler. Kaynaklar, Hindistan'ın RuPay sisteminin Rusya'da ve Rusya'nın Mir kartlarının Hindistan'da karşılıklı olarak kabul edilmesinin, ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde Hindistan rupisi ve Rus rublesi cinsinden sorunsuz ödeme yapmasına yardımcı olacağını söyledi.

Uzmanlara göre bu gelişme, küresel sahnedeki büyük oyuncuların ABD dolarından uzaklaşması trendinin devam ettiğine işaret ediyor. Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin, kendi para birimleriyle ticaret yaparak doların etkisini azaltmaya çalışması, diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasına neden olabilir.