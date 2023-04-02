Rusya ve Suudi Arabistan'dan petrol kararı

Rusya'nın petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uzattığını duyurmasının ardından, Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini mayıs ayından itibaren 500 bin varil azaltma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da konuyla ilgili Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bir haber yayımlandı.

Ülkenin, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarılan haberde, gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedildi.

Haberde Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretim miktarına dair bilgiye yer verilmedi.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Rusya'dan yeni hamle

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.

Rusya’nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız.” ifadesini kullandı.

Novak, 10 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın petrol üretimini mart ayında günlük 500 bin varil azaltacağını söylemişti.

Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rus dizeline ve gaz yağına da varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmişti.