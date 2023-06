Rusya yaptırımları Gürcistan ve Ermenistan ekonomilerini canlandırdı

Takip Et

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla birlikte ekonomileri çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan Gürcistan ve Ermenistan, Rusya ile ticaretin artması nedeniyle Batılı ülkelerin yeni yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalabilir.

Rusya'nın güney sınırına yakın iki eski Sovyet ülkesi, Gürcistan ve Ermenistan pandeminin ardından Rusya ile ticaretteki artışın toparlanmalarını hızlandırmasıyla geçen yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı.

GÜRCİSTAN YÜZDE 10 ERMENİSTAN YÜZDE 12 BÜYÜDÜ

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Gürcistan ekonomisi 2022'de yüzde 10,1 büyürken, Ermenistan’ın büyümesi yüzde 12,6 olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2023'te Gürcistan ekonomisi yüzde 4 Ermenistan ise yüzde 5,5 yavaşlayacak. Ekonomilerdeki bu soğuma da Kafkasya ve Orta Asya bölgesinde genel bir ılımlılığı yansıtacak.

Yine de analistler temel büyüme faktörlerinin ortadan kalkmadığını ve bu ülkeleri uluslararası mercek altına alabileceğini söylüyor.

Rusya, 2023 yılında Gürcistan'ın ithalatta en büyük ikinci, ihracatta ise en büyük üçüncü ticaret ortağı oldu. Batı tarafından ekonomik izolasyona alınan Rusya, ithalat-ihracat açısından Ermenistan’ın en büyük ticaret ortağı konumunda.

DEĞİŞEN TİCARET MODELLERİ HEM FIRSAT HEM DE RİSK

Uluslararası Para Fonu, AB ve G7 müttefiklerinin ambargonun delinmesine karşı yeni yaptırımları değerlendirirken, söz konusu ekonomik büyümenin Kafkasya ve Orta Asya bölgesi için "bir fırsat ama aynı zamanda bir risk" teşkil ettiğinin altını çizdi.

Gürcistan'daki düşünce kuruluşu Institute for Development of Freedom of Information'ın ekonomik politikalar masası başkanı Mikheil Kukava, CNBC kanalına yaptığı açıklamada, "Olabildiğince yavaşlamamamızın nedeni, Rusya'nın dünyanın geri kalanı tarafından kenara itilmesinin avantajını kullanmış olmamızdır" dedi.

RUSYA İLE ‘ARACILI’ TİCARET

Batılı liderler bu yıl bazı iş adamlarının Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaçmak için Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan gibi ülkeleri kullandıkları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) son ekonomik görünüm raporunda, bu ülkelerin izole edilmiş devlet için sözde aracı ticaret ortakları haline geldiğini kaydetti.