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Rusya, yazlık dizel yakıtta ihracat yasağını kaldırdı

Rusya Enerji Bakanlığı, 21 Eylül'de uygulamaya konulan yazlık dizel yakıt ihracatına yönelik geçici yasağı kaldırdığını duyurdu.

Haber Merkezi
Foreks
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Rusya, yazlık dizel yakıtta ihracat yasağını kaldırdı
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Rusya Enerji Bakanlığı, yurt iç yakıt piyasasında fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirlerin bir parçası olarak 21 Eylül'de uygulamaya konulan yazlık dizel yakıt ihracatına yönelik geçici yasağı kaldırdığını duyurdu. Rusya dünyanın en büyük dizel ihracatçısı konumunda.

 