Rusya, yuanın Ulusal Refah Fonu’ndaki payını iki katına çıkardı

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nda yuanın azami pay sınırının yüzde 60'a, altının azami pay sınırının ise yüzde 40’a çıkarıldığını, “dost olmayan” ülke para birimlerinin ise düşmeye devam edeceğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda tutulan rezervlere ilişkin yeni yapısal değişikliklerin onaylandığı belirtildi.

Yuanın azami pay sınırının yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, altının azami pay sınırının da yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda “dost olmayan” ülke para birimlerinin payının istikrarlı bir şekilde düşürülmesine devam edileceği vurgulandı.

Rus hükümeti, bütçe açığını kapatmak için 1 Aralık itibarıyla yaklaşık 186 milyar dolar seviyesinde bulunan Ulusal Refah Fonu’nu kullandığını açıklamıştı.

Rusya’da bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette başta yuan olmak üzere dost ülkelerin para birimlerinin kullanımı yaygınlaşıyor.

Rusya Merkez Bankası da rezervlerinde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik çalışmalar yapıldığını bildirmişti.