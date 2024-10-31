Rusya'da bütçe açığı "birikimlerden" finanse edilecek

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, ülkesinin bu yıl bütçenin GSYH'ye oranla "azami" yüzde 1,7 açık vermesini tahmin ettiklerini söyledi.

Kolıçev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının bütçede öngörülenden daha düşük seyrettiğini belirtti.

Rusya’nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerinin ise öngörülenden fazla olduğuna işaret eden Kolıçev, bu nedenle bütçe açığının beklenen düzeyde geleceğini kaydetti.

Kolıçev, bütçe açığının GSYH'ye oranla yüzde kaç olacağına yönelik bir soruya, “Azami yüzde 1,7. Harcamalardaki artış federal bütçede biriken ruble bakiyelerinden finanse edilecek” yanıtını verdi.

Rusya'da bütçenin 2023'te 3,24 trilyon ruble açık verdiği tahmin ediliyor.

Rus hükümetinin gelecek yılki bütçe harcamalarının, devam eden savaş ve savunma sanayine yönelik harcamalar nedeniyle önemli oranda artması bekleniyor.

Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 624,9 milyar dolar olan rezervler 628,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Altın ve döviz rezervi, 2023 yılı sonunda 599,3 milyar dolar seviyesindeydi.