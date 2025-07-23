Rusya'da dijital ruble 2026'dan itibaren kullanıma sunulacak

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı. Buna göre, ülkedeki büyük bankalar ve yıllık 120 milyon ruble (yaklaşık 1,5 milyon dolar) üzerinde gelire sahip perakende satış noktaları, 1 Eylül 2026'dan itibaren vatandaşlara dijital ruble kullanma seçeneği sunacak.

Yaptırımlar nedeniyle bankacılık sektöründe güçlükler yaşayan Rusya, bu konuda finans alanındaki yeni teknolojilerden faydalanarak uluslararası ödeme sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Rusya Merkez Bankası, dijital rubleye yönelik deneme sürecini 15 Ağustos 2023'te başlatmıştı.