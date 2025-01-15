  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'da enflasyon, geçen yıl aralık ayında yüzde 9,52'ye yükseldi
Takip Et

Rusya'da enflasyon, geçen yıl aralık ayında yüzde 9,52'ye yükseldi

Rusya'da enflasyon, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52’ye çıktı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da enflasyon, geçen yıl aralık ayında yüzde 9,52'ye yükseldi
Takip Et

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı Aralık 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,05 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 6,12 artarken, hizmet ürünlerinin fiyatları ise yüzde 11,52 yükseldi.

Rusya'da enflasyon oranı Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52’ye çıktı. Enflasyon, Kasım 2024’te yüzde 8,88 seviyesinde bulunuyordu.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024’te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

BofA toplantısında enflasyon konuşuldu: Ocakta yüksek gelebilir!BofA toplantısında enflasyon konuşuldu: Ocakta yüksek gelebilir!Ekonomi

 

AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyorAB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyorKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'nin büyük bankaları, dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
ABD'nin büyük bankaları, dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi
Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi
New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldı
New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kaldı
ABD enflasyon verisi açıklandı
ABD enflasyon verisi açıklandı
Citigroup dördüncü çeyrekte kara geçti
Citigroup dördüncü çeyrekte kara geçti