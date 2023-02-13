Rusya'da enflasyon yıllık bazda düşüşünü sürdürüyor

Rusya'da yılın ilk ayında enflasyon aylık bazda önceki aya göre bir miktar daha yüksek olsa da, yıllık bazda gerilemesini sürdürdü.

Rusya İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 arttı. Bir önceki ay yıllık artış oranı yüzde 11,94 seviyesinde bulunuyordu. Analistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 11,5'e yavaşlayacağı yönünde oluştu.

Rusya Merkez Bankası yıllık enflasyonu yüzde 4 olarak hedefliyor.

Aylık bazda tüketici fiyatları, Aralık ayındaki yüzde 0,78 artışın ardından Ocak ayında yüzde 0,84 arttı.

Rusya Merkez Bankası, cuma günü politika faiz oranını yüzde 7,5'te ve yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5,0-7,0 aralığında tutnuğunu açıkladı.