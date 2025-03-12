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Rusya'da enflasyon yüzde 10'u aştı

Rusya'da enflasyon şubatta yıllık bazda yüzde 10,06'ya yükselirken, gıda fiyatları yüzde 11,68 arttı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da enflasyon yüzde 10'u aştı
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Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,68 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 6,07 artarken, hizmet ürünlerinin fiyatları yüzde 12,67 yükseldi.

Rus tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,81, yıllık bazda ise yüzde 10,06 arttı. Enflasyon, ocak ayında yıllık bazda yüzde 9,92 olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya Merkez Bankası, enflasyondaki artış nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

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