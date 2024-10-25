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Rusya’da faiz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya Merkez Bankası faizi Ukrayna'nın işgalinden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı.

Haber Merkezi
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Rusya’da faiz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
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Rusya Merkez Bankası, aşırı ısınan ekonomisini soğutmak için Ukrayna'nın işgalinden bu yana gösterge faiz oranını en yüksek seviyeye çıkardı.

Rusya Merkez Bankası üst üste üçüncü toplantıda borçlanma maliyetlerini yüzde 19'dan yüzde 21'e yükseltti.

Gösterge faiz oranı en son Şubat 2022'nin sonlarında, merkez bankasının ülkenin komşusunda uzayan bir savaşın başlamasını takiben rublede yaşanan düşüşe karşı koyduğu zaman bu kadar yüksekti.

Tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak bir önceki aya göre yavaşladı ancak merkez bankasının yüzde 4'lük hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Hükümet 2025 yılında askeri harcamaları arttırmayı planlıyor ve bu nedenle enflasyonist baskıların yakın zamanda azalması beklenmiyor. Rusya Merkez Bankası, ekonominin diğer bölümlerindeki talebi dizginlemek için kilit faiz oranını daha da yükseltebileceği uyarısında bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, önümüzdeki toplantısında kilit faiz oranını artırma olasılığını açık tutuyor” denildi.

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