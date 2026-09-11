Rusya'da faiz sabit, riskler yukarıda: Merkez Bankası’ndan genişlemeci maliye politikası çıkışı

CBR verilerine göre, 7 Eylül itibarıyla yıllık manşet enflasyon %6,3 seviyesinde bulunuyor. Ancak mevsimsel etkilerden arındırılmış göstergeler, mevcut fiyatlama baskısının bu orandan çok daha agresif bir patikada ilerlediğini netleştirdi. Temmuz ayında fiyatların yıllıklandırılmış artış hızı %11,6'ya fırlarken, yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon da %4,6'dan %7'ye yükseldi. Akaryakıt, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki ani oynaklıklar ise bu katılığı besleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Kısa vadeli dalgalanmalara karşın banka yönetimi orta vadeli görünümde iyimserliğini koruyor.

Mevsimsel etkiler çıkarıldığında fiyat baskısı sertleşiyor

Yıllık enflasyonun bu yıl %6-7 aralığında gerçekleşmesini bekleyen merkez bankası, 2027 yılında ise %4 olan kalıcı hedefe gerileme öngörüyor. CBR, belirli sektörlerdeki geçici kapasite kayıplarının fiyatlama üzerindeki etkisinin zamanla sönümleneceğini ve ekonomik aktivitedeki daha dengeli seyrin temel enflasyonu aşağı çekeceğini tahmin ediyor.

Üçüncü çeyreğe dair öncü makroekonomik veriler, Rusya ekonomisinde genişleme trendinin sürdüğünü ancak büyüme hızının limitlerine yaklaştığını gösteriyor. Tüketici harcamaları gücünü korusa da artış temposunda bir vites küçültme söz konusu. Yatırımlar kanadında ise sene başındaki durgunluğun ardından net bir toparlanma göze çarpıyor. İstihdam piyasasında ise işverenlerin personel bulma konusundaki akut sıkıntılarının hafiflemesiyle ücret artış hızı dizginlendi. Yine de maaş artışları ile verimlilik arasındaki makas genişliğini korurken, işsizlik oranı tarihi dip seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Borçlanma maliyetlerinin %14 düzeyinde tutulmasına karşın, ticari kredi pazarında şirketlerin fonlama talebi güçlü kalmaya devam ediyor. Bireysel kredilerdeki büyüme ise sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle daha temkinli ilerliyor. Para politikasındaki sıkı duruşun sürdüğünü belirten banka, enflasyon beklentilerindeki katılık nedeniyle reel sıkılık düzeyinin bir miktar aşındığına işaret etti. Hanehalkının tasarruf eğiliminde hafif bir gevşeme olsa da genel birikim iştahı hala yüksek.

Genişlemeci maliye politikası faiz baskısını artırabilir

Gelecek dönem para politikasının rotasında maliye politikasının duruşu belirleyici olacak.

Banka, bütçe açığının öngörülenden daha fazla büyümesi durumunda, enflasyonu dizginlemek adına daha da sıkı bir parasal duruşa geçmek zorunda kalabilecekleri uyarısında bulundu. Arz ve talep arasındaki dengesizlikler, üretim kapasitesindeki kısıtlar ve yüksek enflasyon beklentileri fiyat istikrarı önündeki en büyük riskler olarak listeleniyor. Rusya Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 23 Ekim'de açıklanacak. Eylül toplantısına ait özetler ise 23 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılacak.