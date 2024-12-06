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Rusya'da faizlerin yüksek kalması bekleniyor

Sberbank CEO’su Gref, Rusya’daki parasal sıkılaşma döneminin uzun sürmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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Rusya'da faizlerin yüksek kalması bekleniyor
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Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rusya Merkez Bankasının politika faiz oranını bu yıl 5 puan artırdığını ve bu sürecin devam edebileceğini söyledi.

Gref, Sberbank’ın düzenlediği yatırımcı toplantısında Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının enflasyonla mücadele etmek için "benzersiz" tedbirler aldığına işaret eden Gref, "Bu, tüm finans sektörünü etkiledi. Ancak finansal hizmetler sektöründeki rekabet yüksek seviyede kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Gref, Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı mali politikayı değerlendirerek, "Oldukça uzun sürecek bir parasal sıkılaşma dönemindeyiz. Politika faiz oranı bir yılda 5 puan yükseldi ve bu daha da artabilir." dedi.

Sıkı mali politika döneminin Rus iş dünyası ve bankacılık sektörü için 2025’te "devasa zorluklar" yaratacağına işaret eden Gref, söz konusu politikada gelecek yılın ikinci çeyreğinden önce yumuşama beklemediğini sözlerine ekledi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Analistler, bankanın 20 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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