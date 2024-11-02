Rusya’da fiyatlar yükselince tereyağları çalınmaya başladı

Reuters’ın haberine göre Rusya’nın istatistik kurumu verileri, bir paket tereyağı fiyatının aralık ayından bu yana yüze 25,7 arttığını açıkladı.

Haberde, fiyatlardaki yükselişi engellemek için Belarus’tan tereyağı ithalatı yapıldığı ancak yeterli olmadığı bu yüzden Türkiye, İran ve Hindistan’dan da ithalat yapılacağı belirtildi.

Moskova'da "Brest-Litovsk" yüksek kalite tereyağı fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 34 artarken, 240 rubleye (yaklaşık 2,5 dolar) yükseldiği belirtildi.

Rusya'nın popüler bir Telegram kanalındaki ekonomistler, bu fiyat artışıyla ilgili olarak, "Tereyağında kıyamet kopuyor; tereyağında geçen yıl yumurta fiyatlarında yaşanan durum tekrarlanırsa şaşırmayız” dedi.

Daha önce de yumurta fiyatları tüketiciler arasında paniğe yol açarken, Avrupa’da da pandemi sonrası peynir gibi bazı ürünlerde alarmların arttığı görülmüştü.

Hırsızlık arttı

Rus basınına göre fiyatlardaki bu hızlı artış, bazı marketlerde tereyağı hırsızlıklarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bazı dükkanlar tereyağı paketlerini plastik kutulara koyarak hırsızlığı önlemeye çalışırken, Tarımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitry Patrushev, hükümetin tereyağı fiyatlarını takip ettiğini açıkladı.

Bakan, büyük süt ürünleri üreticileri ile bir araya gelerek ithalatın artırıldığını açıkladı.

Süt fiyatları da hızla yükselirken, faiz, yakıt ve ulaştırma gibi tereyağı fiyatlarını etkileyen diğer kalemlerde de artış görülüyor.

Savunma harcamaları artıyor

Rusya, savunmasına Soğuk Savaş’tan beri en büyük harcamasını yapıyor.

Rusya ekonomisi, savaşın yüküne ve Batı ülkelerinin yaptırımlarına rağmen ABD ve Avrupa’nın çoğu büyük ülkesinden daha hızlı büyüdü.

Geçen yıl büyüme yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

IMF bu yıl da yüzde 3,2 büyüme ile Rusya’nın İngiltere, Fransa ve Almanya’dan daha iyi bir performans göstermesini bekliyor.

Artan fiyatlarla mücadele etmek için ise Rusya Merkez Bankası faizleri yüzde 21’e çıkardı. Kurum, bu yıl enflasyonun yüzde 8- 8,5 oranında olmasını bekliyor.