  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'da imalat PMI daraldı
Takip Et

Rusya'da imalat PMI daraldı

Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 4,1 puan azalarak 50,5 puana gerildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da imalat PMI daraldı
Takip Et

S&P Global, Rusya'nın şubat ayına ilişkin imalat PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI şubatta bir önceki aya kıyasla 4,1 puan azalarak 50,5 oldu.

S&P Global'den yapılan açıklamada, Rus imalat sektörünün mevsimsel dalgalanmaların da etkisiyle şubatta önemli oranda daraldığı belirtildi.

Şirket siparişlerinin artarak imalat sektörünü desteklediğine işaret edilen açıklamada, hizmet sektöründeki çıktıların ise son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni satışlardaki düşüşün şubattaki daralmaya katkı sağladığı da ifade edildi.

Rusya'da, Ukrayna savaşının ardından özellikle savunma sanayisindeki üretimde önemli artış kaydedilmişti.

Reddit'in kurucu ortağı TikTok'a talipReddit'in kurucu ortağı TikTok'a talipKüresel Ekonomi

 

 

Küresel Ekonomi
Venezuela’dan ‘Chevron’ yaptırımlarına tepki: Trump yönetimi baskıya boyun eğdi
Venezuela’dan ‘Chevron’ yaptırımlarına tepki: Trump yönetimi baskıya boyun eğdi
Reddit'in kurucu ortağı TikTok'a talip
Reddit'in kurucu ortağı TikTok'a talip
El Salvador, Bitcoin alımlarına devam edecek
El Salvador, Bitcoin alımlarına devam edecek
Goldman Sachs işten çıkarma yapacak
Goldman Sachs işten çıkarma yapacak
Almanya'da CDU/CSU ile SPD borç reformunda anlaşmaya vardı
Almanya'da CDU/CSU ile SPD borç reformunda anlaşmaya vardı
BlackRock, Panama'daki iki limana ortak oluyor
BlackRock, Panama'daki iki limana ortak oluyor