Rusya'da imalat PMI daraldı

S&P Global, Rusya'nın şubat ayına ilişkin imalat PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI şubatta bir önceki aya kıyasla 4,1 puan azalarak 50,5 oldu.

S&P Global'den yapılan açıklamada, Rus imalat sektörünün mevsimsel dalgalanmaların da etkisiyle şubatta önemli oranda daraldığı belirtildi.

Şirket siparişlerinin artarak imalat sektörünü desteklediğine işaret edilen açıklamada, hizmet sektöründeki çıktıların ise son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni satışlardaki düşüşün şubattaki daralmaya katkı sağladığı da ifade edildi.

Rusya'da, Ukrayna savaşının ardından özellikle savunma sanayisindeki üretimde önemli artış kaydedilmişti.