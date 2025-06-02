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Rusya'da imalat sanayi PMI mayısta yükseldi

Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 0,9 puan artarak 50,2 puana çıktı.

Haber Merkezi
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Rusya'da imalat sanayi PMI mayısta yükseldi
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S&P Global, Rusya'nın mayıs ayına ilişkin imalat PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI mayısta bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 50,2'ye ulaştı. Artış, uzun süreli bir düşüş sürecinin ardından geldi. Şirket siparişleri artarak imalat sektörünü desteklerken, 0,9 puanlık artış bu yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Yeni satışlardaki siparişler yüksek tüketici talebi tarafından desteklendi.

Rusya'da, Ukrayna savaşının ardından özellikle savunma sanayisindeki üretimde önemli artış kaydedilmişti.

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