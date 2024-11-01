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Rusya'da imalat sanayi PMI tekrar büyümeye döndü

Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık 1,1 puan artarak eylüldeki düşüşün ardından 50,6 puana çıktı.

Haber Merkezi
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Rusya'da imalat sanayi PMI tekrar büyümeye döndü
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S&P Global, Rusya'nın ağustos ayına ilişkin imalat PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI ekimde bir önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 50,6 oldu.

S&P Global'den yapılan açıklamada, eylüldeki hafif düşüşün ardından, Rus imalat sektöründeki çalışma koşullarının ekim ayında kısmen iyileştiği belirtildi.

İmalattaki büyümeye rağmen yeni siparişlerdeki daralmanın devam ettiğine işaret edilen açıklamada, müşteri talebindeki düşüş söz konusu daralmanın ana nedeni olarak gösterildi.

Açıklamada, “Komşu ülkelerde talep koşulları güçlendi ve bu da Rusya'nın mallarına ilgiyi artırdı” denildi.

Rusya'da, Ukrayna savaşının ardından özellikle savunma sanayisindeki üretimde önemli artış kaydedilmişti.

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