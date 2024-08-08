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Rusya’da kripto para madenciliği yasal hale geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasayı onayladı. Öte yandan Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı da onayladı.

Haber Merkezi
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Rusya’da kripto para madenciliği yasal hale geldi
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Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkede kripto para madenciliği Kasım ayından itibaren yasal hale geldi.

Bloomberg HT'nin derlediği bilgilerde kararnameye göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.

Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı onayladı. Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.

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