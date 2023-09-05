Rusya'da otomobil satışları yüzde 160 arttı

Rusya merkezli Autostat analiz merkezinden yapılan açıklamada, ülkede yaptırımlardan etkilenen otomobil sektöründe toparlanmanın sürdüğü kaydedildi.

Yeni otomobil satışlarının, ağustosta 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 160 artarak 109 bin 700’e çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yılın ilk 8 ayındaki satışların da bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 607 bine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarında geçen yıla kıyasla yaşanan yüksek artışın ana nedeni olarak düşük baz etkisine işaret edildi.

Avtovaz firmasının yeni otomobil satışlarında en çok paya sahip şirket olduğu belirtilen açıklamada, Çinli Chery firmasının ise ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Çok sayıda Batılı otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.