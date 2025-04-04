Rusya'da otomobil satışları yüzde 25 geriledi

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan yazılı açıklamada, batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 45,5 azalarak 79 bin 800'e düştüğü belirtilirken, satışların ilk çeyrekte yüzde 25,3 gerileyerek 246 bin 900’e indiği kaydedildi.

Lada'nın en çok otomobil satışı yapan marka olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Çinli Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi markaların da satışlarda önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.

Uzmanlar, düşüşün ana nedeni olarak artan kredi maliyetlerini gösterirken, Rusya ile ABD arasında başlayan müzakereler nedeniyle batılı şirketlerin Rus pazarına dönebileceğine yönelik beklentilerin de satışları etkilediğine işaret etti.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin 2022'den itibaren ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.