Rusya'da sanayi üretimi ağustosta %0,6 daraldı

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Sanayi üretiminin alt kalemlerine bakıldığında madencilik tarafında zayıf seyir devam etti. Madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde yıllık daralma %2,6'dan %1,3'e geriledi. Daralmanın hız kesmesi manşet veriyi kısmen desteklese de sektör hala negatif bölgede kalmaya devam etti.

İmalat ve enerji tedarikinde terse dönüş

İmalat sanayinde görünüm belirgin şekilde bozuldu. İmalat üretimi yıllık bazda %0,5 daralarak temmuz ayındaki %2,4'lük büyümenin ardından terse döndü. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarikinde de zayıf seyir sürdü. Bu kalemde üretim bir önceki ay %4 gerilemenin ardından %1,2 azaldı. İmalat ve enerji tarafındaki çift yönlü baskı, manşet sanayi üretimini aşağı çekti.

Su, atık ve iyileştirmede güçlü ivmelenme

Zayıf seyre karşın kamu hizmetleri tarafı pozitif ayrıştı. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde üretim büyümesi %2,8'den %6,9'a hızlandı. Bu kalemdeki ivmelenme, sanayi üretimindeki toplam daralmayı sınırlayan tek başlık olarak öne çıktı.

Aylık veride momentum kaybı sürüyor

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış veride sanayi üretimi aylık bazda %0,3 azaldı. Temmuz ayında aylık bazda %0,1 artış kaydedilmişti. Aylık verideki terse dönüş, üçüncü çeyrek başında sanayi tarafında ivme kaybının sürdüğünü teyit etti.