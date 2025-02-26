Rusya'da sanayi üretimi ocak ayında arttı

Rusya Federal İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta elektrik üretimi 2024'ün aynı ayına yüzde 3,5 gerileyerek 114 milyar kilovatsaate düşerken, kömür üretimi yüzde 6,5 artarak 37,5 milyon tona çıktı.

Rusya'nın doğal gaz üretimi yüzde 4,1 azalarak 62,5 milyar metreküpe indi, otomobil üretimi yüzde 20,2 artarak 54 bin 400 adede yükseldi.

Ülkenin sanayi üretimi, ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 2,2 arttı.

Uzmanlar, Rusya'da, Ukrayna savaşının başlamasının ardından özellikle savunma sanayisi üretiminde önemli oranda artış yaşandığına işaret ediyor.

Rusya'yı terk eden çok sayıda Batılı şirketin yerini yerli firmaların doldurmasının da sanayi üretimindeki artışta rol oynadığı belirtiliyor.

Rusya'da sanayi üretimi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 4,6 artmıştı.