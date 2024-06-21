  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi
Takip Et

Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere yönelik döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğunu hafifletti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da şirketlerin döviz gelirlerini satma zorunluluğu hafifletildi
Takip Et

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, belirli ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

Bu oranın yüzde 60'a düşürülmesine karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Karar, ulusal döviz kurunun istikrara kavuşturulması ve yeterli düzeyde döviz likiditesi sağlanması dikkate alınarak alındı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da rublenin istikrara kavuşturulması için 2023'te enerji, metalürji, kimya ve tarım sektörlerinden bazı ihracatçı şirketlere döviz satma zorunluluğu getirilmişti.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşına temmuz zammında yeni formüller masadaEn düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşına temmuz zammında yeni formüller masadaEkonomi

 

'Bakanlık denetim yapsın' çağrısı: Et fiyatları üreticide düştü, market ve lokantalara yansımadı'Bakanlık denetim yapsın' çağrısı: Et fiyatları üreticide düştü, market ve lokantalara yansımadıEkonomi

 

Emlak piyasası, ulaşım ücretleri, hizmet maliyetleri: İşte dünyanın en pahalı 10 şehri...Emlak piyasası, ulaşım ücretleri, hizmet maliyetleri: İşte dünyanın en pahalı 10 şehri...Ekonomi

 