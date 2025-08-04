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Rusya'da yeni otomobil satışları geriledi

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak, 742 bine geriledi.

Haber Merkezi
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Rusya'da yeni otomobil satışları geriledi
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının yılın ilk 7 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 26 gerileyerek 742 bine düştüğü belirtilerek, temmuzda da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 gerilediği ifade edildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya merkezli Avtostat'tan 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, otomobil ithalatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 149 bin 300'e gerilediği bildirilmişti.

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