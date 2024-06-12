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Rusya'dan ABD'ye karşılık: Moskova Borsası'nda dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor

Moskova Borsasında dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor

Haber Merkezi
AA
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Rusya'dan ABD'ye karşılık: Moskova Borsası'nda dolar ve euro cinsinden işlemler sonlandırılıyor
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Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığı belirtildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova Borsası'nın piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin borsaya yönelik çeşitli kısıtlama kararları aldığı belirtildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle borsanın işleyişinde değişiklikler yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova Borsası'nın piyasada dalgalanmaların artması halinde işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli tüm araçlara sahip olduğu vurgulandı.

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