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Rusya’dan benzin ihracatına yönelik yeni karar: Kısıtlamalar uzatıldı

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzatırken, rafinerilere yönelik muafiyetin süreceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya’dan benzin ihracatına yönelik yeni karar: Kısıtlamalar uzatıldı
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart'ta sona erecek benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Benzin üreticilerine yönelik muafiyetin ise devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rafinerilerin ve rafinerilere sahip petrol şirketlerinin yakıt ihraç etmelerine izin verilecek." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları nedeniyle hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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