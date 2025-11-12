  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'dan bir ilk: Batı'ya karşı Çin ile yakınlaşma sürüyor!
Takip Et

Rusya'dan bir ilk: Batı'ya karşı Çin ile yakınlaşma sürüyor!

Rusya Maliye Bakanlığı ilk kez yuan cinsinden borçlanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'dan bir ilk: Batı'ya karşı Çin ile yakınlaşma sürüyor!
Takip Et

Rusya Maliye Bakanlığı ilk defa yuan cinsinden Rus devlet tahvillerinin (OFZ) ihraç edileceğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, aralık ayında planlanan OFZ ihracına ilişkin bilgiye yer verildi.

Rusya’nın ilk defa yuan cinsinden borçlanacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Federasyonu devlet tahvillerinin yuan cinsinden ilk ihracının hacmi ve kupon oranları, 2 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek talep toplama sürecinin sonuçlarına göre belirlenecek. Teknik ihracın ise 8 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ülkede, OFZ ihracının yuan cinsinden yapılmasına ilişkin istişareler 2015’ten bu yana devam ederken, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından hız kazanmıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yaptırımlar nedeniyle uluslararası kaynaklardan borç alamayan ülkesinin, OFZ'leri dost ülkelerin para birimleri üzerinden ihraç etmeye hazırlandığını söylemişti.

 

Küresel Ekonomi
ABD tahvil getirilerinde kısa vadeli yükseliş beklentisi
ABD tahvil getirilerinde kısa vadeli yükseliş beklentisi
Ünlü finans uzmanından dolar uyarısı: Trump döneminde cazibesini daha da yitirecek
Ünlü finans uzmanından dolar uyarısı: Trump döneminde cazibesini daha da yitirecek
Japonya’da üretici güveni kasım ayında son dört yılın zirvesine çıktı
Japonya’da üretici güveni kasım ayında son dört yılın zirvesine çıktı
ABD bankacılık sektöründe yeni dönem: 2008 krizinin etkileri siliniyor
ABD bankacılık sektöründe yeni dönem: 2008 krizinin etkileri siliniyor
IIF: Gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi dört ayın zirvesinde
IIF: Gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi dört ayın zirvesinde
Rusya'da bütçe açığı 4,2 trilyon rubleye çıktı
Rusya'da bütçe açığı 4,2 trilyon rubleye çıktı