Rusya'dan faiz açıklaması
Rusya Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Faiz artırımı, yüksek seyreden bireysel borçlanmayı soğutmaya yardımcı olur" ifadelerini kullandı.
Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz artırımının Temmuz ayında yüksek seyreden bireysel borçlanma faaliyetini soğutmaya yardımcı olurken, bankalara fon akışını ve mevduat faizlerini artırmasını destekleyeceğini belirtti.
Rusya Başkan Yardımcısı Alexei Zabotkin, Izvestia gazetesine verdiği röportajda, Rusya merkez bankasının 15 Eylül'deki bir sonraki toplantısında muhtemelen faiz oranlarını artıracağını söyledi.
CBR'den de Zabotkin'i destekler yönde açıklamalar geldi. CBR, "Faiz artırımı mevduat faizini yükseltecek, bankalara fon girişini destekleyecek. Temmuz ayında bireysel borçlanma aktivitesi yüksek kaldı. Faiz artırımı bu segmentte soğuma sağlayacak." şeklinde görüş açıkladı.
Rusya'da dün açıklanan enflasyon, yeniden yükseliş yönünde bir trende dönüldüğüne işaret etti. Enflasyon Haziran ayında görülen yüzde 3,25'den yüzde 4,30'a çıktı.
CBR, Temmuz ayında faizi beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırdı.