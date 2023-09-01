Rusya'dan faiz artış sinyali
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Faizleri daha da artırma seçeneğini dışlamıyoruz." dedi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, faiz oranlarında bir artışa daha gitme olasılığı göz ardı etmediğini ve enflasyonist faktörleri takip etmeye devam edeceklerini söyledi.
Rusya MB, artan enflasyon ve rublenin değerindeki keskin düşüş nedeniyle 15 Ağustos'ta yaptığı acil toplantıda faiz oranını 3,5 puan artırarak %12'ye yükseltmişti.
Gelecek toplantıda faiz indirilmesinin mümkün olmadığını belirten Nabiullina, "Faizleri enflasyonist risklerin artması nedeniyle artırdık. 2024 yılında enflasyon hedefine geri dönmemiz gerekli. Fiyatlarda sürekli düşüş gördüğümüzde faizi indirebiliriz" dedi.