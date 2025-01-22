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Rusya’dan gıda ürünleri için ihracat kısıtlaması hazırlığı: Bazı kozlarımız var

Rusya vatandaşlarının gıda ürünlerinde rahat bir şekilde erişmesi için ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşyev, "Satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Bu durum iç pazarımızın istikrarı lehine değilse olası ihracat kısıtlamaları da dahil bazı kozlarımız var" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Rusya’dan gıda ürünleri için ihracat kısıtlaması hazırlığı: Bazı kozlarımız var
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Rusya ihracat kısıtlaması hazırlığı yapıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşyev, başkent Moskova’da gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin konuştu.

“Vatandaşın gıda ürünlerine rahat erişmesi gerekiyor”

Rus vatandaşlarının temel gıda ürünlerine rahat bir şekilde erişmesi gerektiğine işaret eden Patruşyev, "Yerli üreticilerimize güveniyoruz ve kendi kendimize yeterliliği artırıyoruz. Kendi ürünlerimizin çıktısını daha da artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“İhracat kısıtlaması kozunu uygularız”

Patruşyev, iç pazara öncelik verdiklerini belirterek, "Öncelik elbette devlettir. Temel gıda maddelerinin satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Eğer durum iç pazarımızın istikrarı lehine değilse olası ihracat kısıtlamaları da dahil bazı kozlarımız var." diye konuştu.

Enflasyonda yüzde 9,52'lik artış yaşandı

Patruşyev, Rusya'nın ihracatta kazandığı pazarları kaybetmek istemediğini sözlerine ekledi.

Rusya'da enflasyon, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'lik artış kaydetmişti.

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