Rusya'dan olağanüstü faiz kararı

Rusya Merkez Bankası bugün yaptığı olağanüstü toplantıda faizi yüzde 8,50'den yüzde 12'ye yükseltti.

İç talepteki istikrarlı büyümenin üretimi artırma kapasitesinin aştığını ifade eden Banka, yaptığı açıklamada enflasyonist baskıların arttığına da işaret etti.

İthalata olan talebin ruble dinamikleri üzerinde etkili olduğunu anlatan Rusya MB, "Rubledeki değer kaybının fiyatlara yansıması hiz kazanıyor ve enflasyon beklentileri yükselişte. Mevcut fiyat artış oranlarının ulaşılan seviyelerde kalması halinde enflasyonun 2024'te hedeften yukarı yönlü sapması riski çok büyük" dedi.