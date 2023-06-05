Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması

Rusya dışişleri bakanlığı, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına dair bir olasılık görmediğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasını, Rus haber ajansları bildirdi. Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus ablukasındaki limanlarından tahıl ihraç etmesine imkan veren tahıl koridoru anlaşmasını geçen yıl imzalamıştı.

Rusya, 18 Mayıs'ta iki aylığına uzatılan anlaşmayı Rus tarım ürünlerinin ihracatında kısıtlamaların tam olarak kaldırılmaması ve Moskova'ya insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar sonrasında tekrar durdurmuştu.

Rus TASS haber ajansı, Rusya dışişleri bakanlığının tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili BM ile müzakereye devam ettiğine ve gemi denetimlerinin yeniden başladığına dair açıklamasını bildirdi.