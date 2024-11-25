  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza
Takip Et

Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza

Rusya'da, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 7 milyon ruble (yaklaşık 67 bin dolar) ceza verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza
Takip Et

Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

AB, Çin'in brendiye ek vergi koymasını DTÖ'ye taşıdıAB, Çin'in brendiye ek vergi koymasını DTÖ'ye taşıdıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Fitch'ten ABD uyarısı: Seçim sonrası politikalar belirsizlik, küresel görünüm için risk
Fitch'ten ABD uyarısı: Seçim sonrası politikalar belirsizlik, küresel görünüm için risk
İngiltere’den Rusya'nın petrol gelirlerini kısıtlayacak adım: 30 gemiye yaptırım uygulanacak
İngiltere’den Rusya'nın petrol gelirlerini kısıtlayacak adım: 30 gemiye yaptırım uygulanacak
AB, Çin'in brendiye ek vergi koymasını DTÖ'ye taşıdı
AB, Çin'in brendiye ek vergi koymasını DTÖ'ye taşıdı
Rezervlerine Bitcoin’i ekledi! El Salvador devlet başkanı ülkesini zengin etti
Rezervlerine Bitcoin’i ekledi! El Salvador devlet başkanı ülkesini zengin etti
Elon Musk'ın Tesla'sı mühendis arıyor! Maaşlar 318 bin dolara kadar çıkıyor
Elon Musk'ın Tesla'sı mühendis arıyor! Maaşlar 318 bin dolara kadar çıkıyor
G7 dışişleri bakanları bir araya geliyor
G7 dışişleri bakanları bir araya geliyor