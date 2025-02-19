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Rusya'nın 258 milyar Eurosu Belçika'da tutuluyor

Belçika'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında şimdiye kadar toplam 250 milyar Euronun üstünde Rus varlığını dondurduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın 258 milyar Eurosu Belçika'da tutuluyor
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Belçika Maliye Bakanlığı Hazine Birimi, savaş ve uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında ülkede şimdiye kadar dondurulan Rus varlıklarına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, Belçika'da dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar Euroluk Rus varlığı bulunuyor.

Bunun 65 milyar Euroluk kısmını dondurulmuş varlıklar, 193 milyar Euroluk kısmını da Rusya Merkez Bankasının hareketsizleştirilmiş işlemleri oluşturuyor.

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı Euroclear'da yer alıyor.

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