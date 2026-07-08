Küresel emtia piyasasındaki fiyat dalgalanmaları ve tırmanan jeopolitik risk primleri, büyük ekonomilerin rezerv optimizasyon süreçlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Paylaşılan güncel resmi bilanço raporları, ülkenin parasal altın rezervlerinin toplam değer bazında net olarak 298,99 milyar dolar seviyesine çekildiğini ortaya koydu. Bu varlık kalemindeki gerileme, toplam resmi rezerv varlıklarının da bir önceki dönemdeki 747,4 milyar dolarlık hacimden 720,4 milyar dolara inmesini beraberinde getirdi. Sermaye piyasalarında gözlenen bu hareketlilik, dışsal maliyet şoklarının ulusal koruma kalkanları üzerinde yarattığı baskıyı açıkça belgeliyor.

Ulusal varlık fonu operasyonları fiziki altın stoklarını eritiyor

Rezervlerin piyasaya yönelik finansal bir kaldıraç olarak kullanılması, finansal envanterdeki yapısal azalışın en temel yerel gerekçesi olarak öne çıkıyor. Federal bütçe dengelerini korumak ve kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla, iç piyasada kademeli likidasyon stratejilerinin sürdürüldüğü görülüyor. Yılbaşından bu yana devam eden bu arz yönlü müdahaleler, küresel merkez bankalarının net alıcı pozisyonunda kaldığı bir konjonktürde Rusya'nın tersi yönde bir patika izlemesine yol açıyor. Ortaya çıkan bu tablo, operasyonel bütçe açıklarını kapatmak adına en likit güvenli liman varlıklarının nakde dönüştürüldüğünü gösteriyor.

Yaptırım kısıtlamaları rezerv envanterinde bağımsızlığı zorunlu kılıyor

Uluslararası finansal sistem üzerinden uygulanan bloke kararları, döviz piyasalarındaki operasyonel kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırmaya devam ediyor. Yaklaşık 300 milyar dolarlık yabancı varlığın dondurulmuş statüde bulunması, klasik rezerv para birimleri cinsinden aktif bilanço yönetimini imkansız kılmaktadır. Bu yapısal engel karşısında, finans yönetiminin elindeki en likit enstrümanlar olarak yalnızca Çin yuanı ve fiziki altın rezervleri kalıyor. Nitekim yabancı para rezervlerinin 392,4 milyar dolar seviyesinde yatay kalması, rezerv sepetindeki çeşitlendirme stratejisinin tamamen doğu aksına kaydığını kanıtlıyor.

Emtia fiyatlarındaki yeniden değerlemeler risk primlerini tırmandırıyor

Finansal rasyolardaki dönemsel gerilemenin bir diğer sebebi, küresel borsalarda ons altın fiyatlarının negatif yeniden değerleme döngüsüne girmesidir. Sıkı para politikalarıyla emtia piyasasındaki kar satışları altın stoklarının dolar bazındaki değerini düşürürken, önümüzdeki dönemde enerji arz güvenliği ve kur değer kayıpları bu stratejik tamponun 300 milyar doların üzerine çıkıp çıkamayacağını belirleyecektir.