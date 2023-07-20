Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı.
Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 583,1 milyar dolar olan rezervler 594,4 milyar dolar seviyesine çıktı.
Altın rezervi 1 Temmuz itibariyle 74,9 milyon ons, 142,92 miyar dolar oldu.
Bilgi Notları:
- Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 580 milyar dolar seviyesindeydi.
- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.
- Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.