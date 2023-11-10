Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 575,5 milyar dolar olan rezervler 577,0 milyar dolar seviyesine çıktı.

Altın rezervi 1 Ekim itibariyle 75 milyon ons, 140,5 milyar dolar oldu.

Bilgi notları şöyle:

- Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 580 milyar dolar seviyesindeydi.

- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.

- Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.