Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
Rusya Merkez Bankası'nın 575,5 milyar dolar olan rezervler 577 milyar dolar seviyesine çıktı. Altın rezervi ise, 75 milyon ons oldu.
Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 575,5 milyar dolar olan rezervler 577,0 milyar dolar seviyesine çıktı.
Altın rezervi 1 Ekim itibariyle 75 milyon ons, 140,5 milyar dolar oldu.
Bilgi notları şöyle:
- Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 580 milyar dolar seviyesindeydi.
- Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.
- Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.