Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 586,7 milyar dolar olan rezervler 587,8 milyar dolar seviyesine çıktı.

Altın rezervi 1 Ocak itibarıyla 75,0 milyon ons, 155,86 miyar dolar oldu.

Altın ve döviz rezervi 2022'de 580 milyar dolar

Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 580 milyar dolar seviyesindeydi. Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.

Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülkesi konumunda bulunuyor.