Rusya'nın, Avrupa'ya gaz ihracatı azaldı
Rus doğal gaz devi Gazprom'un, Avrupa'ya Türk Akım boru hattı üzerinden gaz ihracatı haziran ayında yüzde 18,3 azaldı.
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Haziran ayında TürkAkım üzerinde günde 37,6 milyon metreküp gaz ihrac edildi. Mayıs ayında günlük ihracat 46 milyon metreküp olmuştu.
Rusya'nın Avrupa'ya toplam gaz ihracatı ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemindeki 15,5 milyar metreküpteen 8,33 milyar metreküpe geriledi.
TürkAkım üzerinden ihracat ilk 6 ayda yüzde 6,8 artarak 7,8 milyar metreküp oldu.
Küresel Ekonomi