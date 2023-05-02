Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı yüzde 7,5 arttı

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre, Kremlin kontrolündeki Gazprom'un Nisan ayında Avrupa'ya yaptığı günlük boru gazı ihracatı, büyük ölçüde Türkiye üzerindeki boru hattında gerçekleşen gaz akışındaki artış sayesinde yüzde 7,5 arttı.

Avrupalı ​​gaz iletim grubu Entsog ve Gazprom'un Ukrayna üzerinden geçişine ilişkin günlük raporlarından alınan verilere dayanan hesaplamalar, Rus gazının Avrupa'ya günlük ortalama boru hattı ihracatının Mart ayındaki 70,3 mcm'den 75,6 milyon metreküpe (mcm) yükseldiğini gösterdi.

Hesaplamalara göre, Ukrayna ve TürkAkım boru hattı hattı üzerinden Gazprom'un toplam gaz arzı Nisan ayında yaklaşık 2,27 milyar metreküp (bcm) seviyesindeydi. Gazprom'un Avrupa'ya gaz tedariki, yılın başından bu yana toplam yaklaşık 8,14 milyar metreküp.