Rusya'nın Bulgaristan'dan gaz akışı 'vergiye rağmen' sürüyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Avrupa merkezli doğal gaz iletim şebekesi operatörü (TSO) grubu Entsog'un verilerine göre, TürkAkım boru hattı sistemi üzerinden Bulgaristan'a yapılan akışlar bugün yaklaşık 32 milyon mᶟ/gün seviyesinde görüldü.

Bulgaristan bugün, ülkeden geçen Rus gazına 10,20 EUR/MWh tutarında özel tüketim vergisi uygulamaya başladı; bu durum, potansiyel olarak Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya olan akışları etkileyebilir.

Güzergâhı kullanan şirketlerin kaçının ek vergi ödediği henüz bilinmiyor ancak Bulgaristan üzerinden büyük gaz alıcısına yakın ve adının gizli kalmasını isteyen bir kaynak ana kullanıcı Rus gaz devi Gazprom'un ödeme yapmadığını ancak bu rotayı kullanmaya devam ettiğini söylüyor.

LSEG'de Gaz Piyasası Analisti Yuriy Onyshkiv, “Sanırım ne Gazprom ne de Bulgaristan bu akışları kaybetmek istemiyor” yorumunu yapıyor.

Gazprom'un bölgede çok sayıda uzun vadeli tedarik anlaşması bulunuyor. Bunların en büyüğü Macaristan'ın kamuya ait kamu kuruluşu MVM ile Sırbistan üzerinden 3,5 milyar mᶟ/yıl ve Avusturya üzerinden de 1 milyar mᶟ/yıl olarak biliniyor.

Onyshkiv, “Bulgaristan, Gazprom'dan ekstra ödeme almasa bile kendisini transit geçişe devam etmesi gereken bir durumda bulabilir. Eğer durum böyleyse, Bulgaristan Gazprom'un uymasını sağlamak için mahkemeye gidebilir” diye ekliyor.

Ancak Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü'nden Katja Yafimava, Bulgaristan'ın yeni tedbirinin hem AB hem de Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı göründüğünü söylüyor.