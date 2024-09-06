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Rusya’nın bütçe açığı 331 milyar ruble oldu

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığının bu yılın ocak-ağustos döneminde 331 milyar ruble (yaklaşık 3,7 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya’nın bütçe açığı 331 milyar ruble oldu
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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ocak-ağustos dönemine ilişkin bütçe detayları paylaşıldı.

Buna göre, 23 trilyon 29 milyar ruble bütçe geliri elde edilirken, bütçe giderleri ise 23 trilyon 360 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin petrol ve doğal gaz dışı gelirleri 15 trilyon 473 milyar ruble, petrol ve doğal gaz gelirleri 7 trilyon 555 milyar ruble olurken, bütçe ise toplam 331 milyar ruble açık verdi.

Rusya'da bütçenin 2023'te 3,24 trilyon ruble açık verdiği tahmin ediliyor.

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