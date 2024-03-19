Rusya’nın bütçe gelirleri yüzde 16 arttı

Rusya Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov, başkent Moskova’da FNS yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya bütçesindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya bütçe sistemindeki gelirlerin bu yıl 52,5 trilyon rubleye (yaklaşık 571 milyar dolar) ulaşmasını beklediklerini ifade eden Yegorov, söz konusu seviyenin geçen yıla göre yüzde 12 artış anlamına geldiğini söyledi.

Petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin geçen yıl arttığını anlatan Yegorov, “Petrol ve doğal gaz dışı konsolide bütçe gelirlerimiz 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 28,3 trilyon rubleye çıktı. Petrol ve gaz dışı gelirlerin konsolide bütçedeki payı geçen yıl 2022’ye göre yüzde 73’ten yüzde 78’ye yükseldi.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, ülkesinde daha çok gelire sahip şirketlerden ve kişilerden daha fazla vergi alınmasına yönelik “daha adil” bir vergi düzenlemesi yapacaklarını söylemişti.

Rusya’da hükümet de enerji alanında Batı pazarlarındaki payının düşmesi nedeniyle başta tarım ve sanayi olmak üzere petrol ve doğal gaz dışı sektörlere yatırımları artırmak istiyor.