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Rusya'nın dev bankasının kârı azaldı

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak 277,1 milyar rubleye (yaklaşık 3,2 milyar dolar) gerilediği belirtildi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın dev bankasının kârı azaldı
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VTB Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Dmitriy Pyanov, başkent Moskova'da gazetecilere Bankanın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya Merkez Bankasının sıkı mali politikası ve yüksek politika faizine rağmen yılın ikinci çeyreğinde iyi bir performans sergilediklerini belirten Pyanov, bu dönemde 154,7 milyar rubleyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 net kar elde ettiklerini söyledi.

Pyanov, "VTB'nin yılın ilk yarısındaki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak 277,1 milyar rubleye geriledi." dedi.

Bankanın yıl sonu net kar hedefini yükselttiklerini dile getiren Pyanov, "435 milyar ruble hedefimizi 550 milyar rubleye çıkardık." ifadesini kullandı.

Rusya Merkez Bankasının para politikasını değerlendiren Pyanov, "Politika faiz oranının bu yıl yüzde 18'de sabit kalacağını öngörüyoruz. Politika faiz oranındaki artış, analistlerin 2024'te faiz oranının düşürüleceği yönündeki gerçekleşmemiş tahminlerini gösteren önemli bir makroekonomik değişim oldu." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, 26 Temmuz'da yaptığı toplantıda, politika faizini beklentiler doğrultusunda 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.

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