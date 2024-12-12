  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'nın dış ticaret fazlası 118,6 milyar dolar
Takip Et

Rusya'nın dış ticaret fazlası 118,6 milyar dolar

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın 11 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 118,6 milyar dolara çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın dış ticaret fazlası 118,6 milyar dolar
Takip Et

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 57,4 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 118,6 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin uluslararası rezervleri bir haftada yaklaşık 300 milyon dolar artarak 614,4 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2023'te bir önceki yıla oranla ise yüzde 58,5 azalarak 140 milyar dolara düşmüştü.

ABD'de üretici enflasyonu sürpriz yaptıABD'de üretici enflasyonu sürpriz yaptıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
ABD'de üretici enflasyonu sürpriz yaptı
ABD'de üretici enflasyonu sürpriz yaptı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hollanda bankaları, evde nakit tutun çağrısında bulunacak
Hollanda bankaları, evde nakit tutun çağrısında bulunacak
Ukrayna Merkez Bankası faiz artırdı
Ukrayna Merkez Bankası faiz artırdı