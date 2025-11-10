Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 11 azaldı

  1. Ekonomim
Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın 9 ayında yıllık bazda yüzde 11 azalarak 101,7 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), ülkenin yılın ocak-eylül dönemine ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre 14,7 milyar dolar azalarak 302,8 milyar dolara gerilerken ithalatı ise 2,1 milyar dolar azalarak 201,1 milyar dolara indi.

Böylelikle ülkenin dış ticaret fazlası yüzde 11 azalarak 101,7 milyar dolara düştü.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 15,7 azalarak 42,2 milyar dolara, bu ülkelerden ithalatı da yüzde 5 düşerek 51,5 milyar dolara geriledi.

Ülkenin Asya'ya ihracatı ise yüzde 1,9 azalarak 235,1 milyar dolara gerilerken bu bölgedeki ülkelerden ithalatı da yüzde 0,9 gerileyerek 134,3 milyar dolara düştü.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 168,7 milyar dolar ile madenler ve madeni ürünler, ana ithalat kalemini ise 96,7 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara çıkmıştı.

 

